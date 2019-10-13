الصحة تؤكد: زيادة أسعار منتجات “التبغ” تقلل الاستهلاك

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نشرت وزارة الصحة، دراسة علمية تؤكد أنه كلما زادت الرسوم على منتجات التبغ كلما قل استهلاكها

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وكشفت الوزارة عبر انفجراف نشرته بحسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أثر زيادة أسعار منتجات التبغ بحسب منظمة الصحة العالمية، والتي أوضحت أنه كلما زادت الأسعار بنسبة 10% انخفض الاستهلاك بنسبة 4%

وبدأ العمل بلائحة رسوم تقديم منتجات التبغ، يوم الأربعاء الماضي، حيث تبدأ رسوم تقديم منتجات التبغ من 600 ريال خلال الفعاليات إلى 100 ألف ريال سنويا في الفنادق فئة الخمس نجوم

وتراوحت رسوم تقديم منتجات التبغ في المطاعم والمقاهي ما بين 5 و30 ألف ريال..، وذلك حسب التصنيف والمنطقة، ويكون تحصيل الرسوم من إجمالي فاتورة مبيعات المحل

