السعودية اليوم / 4 قتلى وعدة جرحى بإطلاق نار في نيويورك الامريكية



واشنطن 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واس

قالت سلطات الامن ووسائل اعلام أميركية اليوم ، بأن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في إطلاق نار حصل في وقت مبكر داخل نادٍ اجتماعي خاص في نيويورك.

وبحسب السلطات ان اشخاص آخرين اصيبوا في إطلاق النار الذي وقع في حي بروكلينو ، وإن ثلاثة اشخاص على الأقل أصيبوا في الحادث نقلوا فوراً الى مستشفى قريب ، فيما لم ترد أية تقارير عن اعتقال أشخاص متورطين بحادثة إطلاق النار حتى الآن فيما تواصل السلطات الأمنية التحقيقات لمعرفة الجناة ودوافع الحادثة .

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02:07ت م

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