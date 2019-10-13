شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: البرامج التوعوية تحد من «المرض الحلو» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

أكد أستاذ واستشاري الغدد الصماء بكلية الطب في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين الأغا، أن البرامج التوعوية التي تنفذها القطاعات الصحية والجامعات، تسهم في الحد من توسع دائرة السكري من خلال التعريف بالمرض وكيفية الوقاية منه.

وقال بمناسبة إطلاق قسم الأطفال بكلية طب جامعة المؤسس أكبر حملة توعوية عن داء السكري في 14 نوفمبر القادم في مدن السعودية تزامنا مع اليوم العالمي لداء السكريات تحت شعار (احمِ عائلتك من السكري)، أنه في كل عام يتم التركيز في اليوم العالمي للسكري على مواضيع لها صلة بمرض السكري وأسلوب الحياة العصرية، السكري، خصوصا أن معدلات الإصابات بالسكري (النوع الثاني) في دول العالم وخصوصا الخليجية والعربية، في تزايد مستمر بسبب الظروف المعيشية وعدم ممارسة الرياضة والابتعاد عن الأكل الصحي.

وخلص البروفيسور الأغا إلى أن مشكلة داء السكري لا تقتصر على المرض نفسه، بل هناك مضاعفات عديدة تؤثر على أعضاء الجسم الأخرى، ومن هذا المنطلق تحرص الحملة على تناول كل ما يتعلق عن داء السكري لحماية العائلات والأسر من المرض.