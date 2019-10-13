شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 15 محلاً وإنذار 169 منشأة مخالفة بـ«المعابدة» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)نفذت بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة حملة تصحيحية خلال شهر محرم الماضي على جميع المنشآت الغذائية الواقعة ضمن نطاقها، أسفرت عن إغلاق 15 محلاً وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على 169 محلاً مخالفاً للتعليمات الصحية، ومصادرة وإتلاف 310 كيلو جرامات من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومصادرة أدوات حديدية وأوان تالفة.
وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس ياسر مكاوي أنه جرى خلال الحملة زيارة 589 منشأة غذائية، مؤكدا استمرارهم في تنفيذ الخطة الرقابيّة وتكثيف الزيارات الدوريّة، من خلال مراقبي البلدية الذين يعملون على رصد وتصحيح المخالفات بهدف الحفاظ على الصحة العامة، والإسهام في تقديم غذاء صحي آمن للجميع.
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