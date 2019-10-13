مكة: ضبط 398 مخالفة توطين في المنشآت التجارية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) نفّذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة خلال الأسبوع الماضي 2388 جولة تفتيشية، شملت عدداً من المنشآت التجارية في سوق العمل، بمشاركة الجهات الرسمية، للتحقق من التزام المنشآت بقرارات التوطين. وأسفرت الجولات عن ضبط 398 مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وستستمر الجولات خلال الفترات الصباحية والمسائية للتأكد من مدى الالتزام بقرارات التوطين.

نفّذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة خلال الأسبوع الماضي 2388 جولة تفتيشية، شملت عدداً من المنشآت التجارية في سوق العمل، بمشاركة الجهات الرسمية، للتحقق من التزام المنشآت بقرارات التوطين. وأسفرت الجولات عن ضبط 398 مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وستستمر الجولات خلال الفترات الصباحية والمسائية للتأكد من مدى الالتزام بقرارات التوطين.

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