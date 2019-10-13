جدة: 5424 جراحة اليوم الواحد في مستشفى الملك فهد

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أجرى مستشفى الملك فهد بجدة 5424 عملية من جراحات اليوم الواحد خلال الـ 6 الأشهر الماضية. أجرى مستشفى الملك فهد بجدة 5424 عملية من جراحات اليوم الواحد خلال الـ 6 الأشهر الماضية. وأوضحت صحة جدة أن هذا العدد الكبير من عمليات اليوم الواحد يعود لقدرات الكوادر الوطنية العالية على المستوى الطبي والفني في ظل توفر الإمكانات والأجهزة الطبية الحديثة والمتطورة لتصل بنسب نجاح عمليات اليوم الواحد لنسب عالية، وخاصة أن مراكز جراحات اليوم الواحد تتطلب توفر معايير طبية عالية وهذا ما تتمتع به المستشفى.



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