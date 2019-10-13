شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 8.6 مليون حبة كبتاجون في «عصيرات فواكه» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) ضبطت هيئة الجمارك ضبطت هيئة الجمارك السعودية بميناء الملك عبدالله الاقتصادي برابغ (8640000) حبة كبتاجون كانت مُخبأة داخل إرسالية عبارة عن «عصيرات فواكه». وأوضحت الجمارك عبر حسابها في «تويتر»، أنه بالتعاون مع مكافحة المخدرات تم ضبط اثنين من المقيمين مستقبلي الكمية.



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