«الأرصاد» تفعل «خطة مكافحة التلوث»

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جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تفعيل «الخطة الوطنية لمكافحة التلوث»، بالتعاون مع الجهات المختصة، إثر التسرب النفطي من ناقلة النفط الإيرانية في المياه الدولية بالبحر الأحمر.
وأضافت الهيئة في بيان أمس (السبت)، أنها تقوم بعملية تقييم الآثار البيئية التي ترتبت على ذلك، وتؤكد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة سواحل المملكة بيئياً.
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