شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية ولي العهد.. القوات البحرية تنظم «ملتقى سفن الدورية» بالرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تحت رعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تنظم القوات البحرية الملكية السعودية «الملتقى السعودي الدولي للسفن الدورية البحرية» خلال الفترة من 24 حتى 26 من شهر نوفمبر القادم بالرياض.

ويقدم الملتقى تحت عنوان «أهمية تأمين الممرات البحرية الإستراتيجية» 6 محاور رئيسية، تناقش كافة الجوانب المتعلقة بأهمية تأمين الممرات البحرية الإستراتيجية.

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ويشتمل كذلك على مؤتمر ومعرض مصاحب مجهز للشركات المحلية والأجنبية لعرض أحدث المعدات والتقنيات والأنظمة في مجال الأمن البحري.

ويعد الملتقى فرصة لمناقشة التحديات وفرص تأمين الممرات البحرية الإستراتيجية، حيث يلتقي فيه صناع القرار في البيئة البحرية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي والشركات الرائدة حول العالم في هذا المجال.

وكانت القوات البحرية الملكية السعودية وقعت في وقت سابق اتفاقية مع إحدى الشركات لتنظيم الملتقى وإطلاق التحضيرات الأولية للملتقى، بحضور رئيس لجنة الملتقى البحري السعودي الدولي العميد البحري الركن فيصل بن محمد الغميسي.