شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إلزامية سداد خدمات العمرة خارجياً.. «الحج»: لا انسحابات بين الشركات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة)

أكدت مصادر لـ«الخليج 365» أن وزارة الحج والعمرة شرعت في إلزام شركات العمرة بسداد قيمة الخدمات للمعتمرين من الخارج، وفق آلية إلكترونية، في أعقاب التنسيق بينها ومؤسسة النقد العربي، مشددة على أنه لن يقبل أي دفع من داخل السعودية ، وهي الخطوة التي وصفها مراقبون بأنها تهدف لإيقاف التلاعب الذي كان يحدث سابقا من بعض الوكلاء الخارجيين.

من ناحية أخرى، أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة عبدالعزيز عبدالرحيم وزان أن جميع شركات العمرة وضعت خططها التشغيلية لخدمة المعتمرين وفق البرامج المختارة من قبل القادمين، وحسب المعروض من برامج النظام الآلي الذي يضم عددا من حزم الخدمات، نافيا ما يتردد في مواقع التواصل الاجتماعي عن انسحابات لـ200 شركة من بين 700 شركة تعمل في مجال العمرة بدعوى الخسائر، مبينا أنه منافٍ للحقيقة. وأشار إلى أن وفود المعتمرين بدأت في الوصول منذ محرم الماضي، وتستمر الزيادة في أعدادهم تدرجيا وصولا إلى العدد المتوقع لهذا العام، الذي يصل إلى 10 ملايين معتمر في هذا الموسم، الذي ينتهي في 15 شوال القادم.

ولفت إلى أن المعتمرين يتوافدون على كل من مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة، وكلاهما أعد العدة واتخذ كافة الاستعدادات لاستقبالهم وإنهاء إجراءاتهم من قبل الجهات الحكومية، في حين أعدت النقابة العامة سيارات من مختلف الأنواع لنقل المعتمرين إلى جانب الحافلات، وهذا كله حسب طلب المعتمر.