شكرا لقرائتكم خبر عن 13مجالا مستهدفة في حملة «توطين 2».. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) تنطلق الحملة الإعلامية للمرحلة الثانية للبرنامج التدريبي لتوطين الوظائف «توطين 2» وجائزة «نقدر» لتوطين الوظائف، اليوم (الأحد)، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص وذلك في الياسمين مول بجدة. وتستهدف الحملة وسائل الإعلام المختلفة وتعتمد على بث الرسائل التوعوية للشباب بطرق مباشرة وغير مباشرة وبأدوات عصرية من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلانية المختلفة لتكون ذراعا توعويا يسهم في تغير الصورة الذهنية للشباب تجاه مهنة البيع والمهن المختلفة ومتطلبات سوق العمل في 13 مجالا. وتتميز الحملة هذا العام بإطلاق فعاليات تنافسية إيمانا بأهمية دور الشباب كونهم القوة الحقيقية لتحقيق رؤية تنطلق الحملة الإعلامية للمرحلة الثانية للبرنامج التدريبي لتوطين الوظائف «توطين 2» وجائزة «نقدر» لتوطين الوظائف، اليوم (الأحد)، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص وذلك في الياسمين مول بجدة. وتستهدف الحملة وسائل الإعلام المختلفة وتعتمد على بث الرسائل التوعوية للشباب بطرق مباشرة وغير مباشرة وبأدوات عصرية من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلانية المختلفة لتكون ذراعا توعويا يسهم في تغير الصورة الذهنية للشباب تجاه مهنة البيع والمهن المختلفة ومتطلبات سوق العمل في 13 مجالا. وتتميز الحملة هذا العام بإطلاق فعاليات تنافسية إيمانا بأهمية دور الشباب كونهم القوة الحقيقية لتحقيق رؤية السعودية 2030، وما شهدته المملكة في الآونة الأخيرة من استحداث خطط التحول الاقتصادي وإحلال وظائف للشباب السعودي. وتقوم فكرة جائزة «نقدر» لتوطين الوظائف على مجموعة من المسابقات التفاعلية والتحفيزية لعدد من المسارات المهنية المختلفة وفق آلية تنظيمية ودليل إجراءات يشارك في تنفيذها لجان متخصصة ووفق معايير واضحة لقياس مؤشرات الفعالية والتأثير، من أبرزها التميز البيعي إضافة لمسارات خصصت للمبادرات الاجتماعية والتعليم والإعلام ومساهماته في توعية الشباب ولفت أنظارهم لسوق العمل، ومتطلباته كما سيتم الإعلان عن الجائزة وهيكلها التنظيمي وآلية المشاركة بها والجدول الزمني ومساراتها وشروط الاشتراك بشكل مفصل، والتي ستعطي مساحة واسعة لخلق فرص نوعية للشباب وتكون بمثابة المحفز لكافة الجهات المعنية بتوطين الوظائف. وتعتبر الرسائل الإعلامية والأهداف التوعوية هي أحد أهم مخرجات جائزة «نقدر» لتوطين الوظائف وقيمة مضافة للجهات المشاركة من القطاع العام والخاص وما يصاحبها من فعاليات وأنشطة توعوية وتنموية متنوعة من أجل تحفيز الشباب وخلق مساحة من التنافس لجيل واعد ومنتج.



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