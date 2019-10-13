شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تصحح تصريحات لرئيسها: المصانع المغلقة خارجية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

اعتبرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، التصريحات المنقولة عن رئيسها الدكتور هاشم الجضعي، في ديوانية الهيئة (الإثنين) الماضي، بشأن إغلاق 50% من مصانع الأدوية، غير دقيق، مؤكدة أنه كان يتحدث عن المصانع خارجيا، ولم يكن يتعلق بالمصانع المحلية.

وأوضحت في بيان لها نشرته على «تويتر» أمس، أن الجضعي أبرز في لقائه لإعلاميي المنطقة الشرقية جهود الهيئة في تكثيف الرقابة الخارجية بالتعاون مع الدول المصدرة للأدوية، إذ قامت بحملات تفتيش مصانع الأدوية والأغذية، في دول المنشأ قبل تصدير منتجاتها إلى السعودية.

وبينت أن رئيسها قال إن تلك الحملات في الدول المصدرة أسفرت عن إغلاق 50% من المصانع التي تمت زيارتها في تلك الدولة بعد إيقاف تعاملنا معها بسبب مخالفات تم رصدها، مؤكدة أن المقصود مصانع خارج المملكة وليست مصانع محلية.