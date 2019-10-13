شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين 6 خطباء وأئمة في الحرمين الشريفين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس (السبت) صدور الموافقة الكريمة على تعيين عدد من الأئمة والخطباء في المسجد الحرام.

ووفقا لما ذكرته «رئاسة الحرمين» عبر حسابها في «تويتر»، فقد تمت الموافقة على تعيين كل من الشيخ الدكتور بندر بليلة، والشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، خطيبين للمسجد الحرام، والشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري إماماً للمسجد الحرام، والشيخ الدكتور أحمد بن طالب الحميد خطيباً للمسجد النبوي، وكل من الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا، والشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي إمامين للمسجد النبوي.

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يذكر أن اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين اشترطت في تولي الإمامة للحرمين أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولديه القدرة التامة على الإمامة، ويتحلى بالوسطية والاعتدال، وحاصلاً على درجة الماجستير على الأقل من إحدى كليات العلوم الشرعية في المملكة، وألا يقل عمره عن 30 سنة، وأن يكون حافظاً للقرآن الكريم، مجوداً له، مجازاً فيه، مميزاً بحسن الصوت والأداء.

ووفق اللائحة، يكلف المؤذنون ويجدد لهم وينهى تكليفهم بقرار الرئيس العام لشؤون الحرمين، ومدة تكليفهم 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويمكن الاستثناء من ذلك بقرار من الرئيس.

وحددت اللائحة أسباب إنهاء تكليف الأئمة والمؤذنين بالاستقالة وانتهاء مدة التكليف والعجز عن مباشرة العمل لمرض أو كبر، والإخلال بالمهمات والواجبات المنوطة بهم وفق اللائحة، إضافة إلى وجود أسباب شرعية أو نظامية تدعو إلى إنهاء الخدمة وفقاً لما تقدره اللجنة المعنية.