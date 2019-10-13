شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود: الناقلة الإيرانية أغلقت نظام التتبع ولم ترد على اتصالاتنا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكدت السعودية حرصها على أمن وسلامة الملاحة البحرية، والتزامها بالاتفاقات والأعراف الدولية المنظمة لذلك.

وأوضح المتحدث باسم المديرية العامة لحرس الحدود، تعليقا على حادثة ناقلة نفط ترفع العلم الإيراني في البحر الأحمر، أنه عند الساعة الـ11:47 من يوم الجمعة 12/‏ 2/‏ 1441هـ تم استقبال بريد إلكتروني من المحطة الساحلية بجدة (Jeddah Radio) يتضمن تلقيهم رسالة إلكترونية من كابتن الناقلة (Sabiti) التي تحمل العلم الإيراني، تُفيد بتعرض مقدمة الناقلة لـ«كسر»، نتج عنه تسرب نفطي في البحر من شحنة وخزانات الناقلة.

وأشار متحدث حرس الحدود إلى أنه عند تحليل المعلومات من قبل مركز التنسيق، بهدف القيام بتقديم أي مساعدة لازمة، تبين أن الناقلة واصلت سيرها، وأنها تبعد مسافة 67 ميلاً بحرياً جنوب غرب ميناء جدة الإسلامي، وأنها قامت بإغلاق نظام التتبع الآلي، مع عدم الرد على اتصالات المركز. وأضاف: عند الساعة الـ15:50 تم تحديث لآخر موقع للناقلة، إذ اتضح أنها كانت تبعد مسافة 79 ميلاً بحرياً، جنوب غرب ميناء جدة الإسلامي، وعلى مسافة 64 ميلاً بحرياً عن أقرب نقطة من الشاطئ، مبحرة بسرعة 9.7 عقدة باتجاه 152 درجة.