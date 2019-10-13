، البحرين تؤيد توجيهات القيادة بشأن استقبال تعزيزات إضافية للقوات الأمريكية‎ ،

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار العمل المشترك بين السعودية والولايات المتحدة

أعربت مملكة البحرين عن تأييدها التام لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بشأن استقبال تعزيزات إضافية للقوات والمعدات الدفاعية؛ وذلك في إطار العمل المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن بيان لوزارة الخارجية البحرينية تأكيد مملكة البحرين أن هذه الخطوة الاستراتيجية تعكس المساعي الدؤوبة والجهود المضنية والمتواصلة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية؛ كونها ركيزة الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها، كما تجسد مدى حرص الولايات المتحدة الأمريكية على استتباب السلم، والتصدي للتحديات والتهديدات كافة، بما يحفظ لدول المنطقة سيادتها واستقلالها، ويضمن لشعوبها سبل التقدم والرخاء.

وتجدد مملكة البحرين موقفها الثابت والداعم بقوة لمبادرات وجهود المملكة العربية السعودية كافة، مثمنة التزام الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بالتعاون مع حلفائها في المنطقة بما يكفل الأمن والاستقرار والسلام.البحرين مملكة البحرين وزارة الخارجية البحرينية الولايات المتحدة الأمريكية أمريكا السعودية التعاون المشترك