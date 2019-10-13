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محمد بن مسعود - الدمام - تمكنت دوريات المرور من ضبط شاب؛ ظهر في مقطع فيديو متداوَل وهو يقود سيارته بسرعة عالية على أحد الطرق في تسابق مع مركبة أخرى؛ وهو ما كاد ينتهي بحادث مروري مروع عقب أن اعترضت طريقهما مركبة عابرة.
ووفقًا للمعلومات، تعمل الجهات المرورية على ضبط الطرف الآخر في الفيديو؛ وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالهما.
المرور دوريات المرور الأمن العام حادث مروري
المرور يضبط المتهورين في مقطع فيديو متداول.. تسابق واصطدام وشيكعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-10-13
تمكنت دوريات المرور من ضبط شاب؛ ظهر في مقطع فيديو متداوَل وهو يقود سيارته بسرعة عالية على أحد الطرق في تسابق مع مركبة أخرى؛ وهو ما كاد ينتهي بحادث مروري مروع عقب أن اعترضت طريقهما مركبة عابرة.
ووفقًا للمعلومات، تعمل الجهات المرورية على ضبط الطرف الآخر في الفيديو؛ وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالهما.
13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
12:45 AM
تمكنت دوريات المرور من ضبط شاب؛ ظهر في مقطع فيديو متداوَل وهو يقود سيارته بسرعة عالية على أحد الطرق في تسابق مع مركبة أخرى؛ وهو ما كاد ينتهي بحادث مروري مروع عقب أن اعترضت طريقهما مركبة عابرة.
ووفقًا للمعلومات، تعمل الجهات المرورية على ضبط الطرف الآخر في الفيديو؛ وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالهما.
، المرور يضبط المتهورين في مقطع فيديو متداول.. تسابق واصطدام وشيك ،
المصدر : الخليج 365
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