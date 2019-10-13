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انهار فندق هارد روك تحت الإنشاء في وسط مدينة نيو أورلينز جزئيًا يوم السبت، ما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة أكثر من عشرة آخرين.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أكد حاكم ولاية لويزيانا الأمريكية جون بيل إدواردز وفاة صحفيين بالقرب من مكان الحادث، موضحًا أن هناك ثلاثة أشخاص لم يعرف مصيرهم بعد.
قال رئيس دائرة الإطفاء في نيو أورليانز تيم ماكونيل إنهم تلقوا مكالمة هاتفية بشأن سقوط الفندق في نحو الساعة 9:14 من صباح السبت.
وقال إن الطوابق الستة العليا من المبنى انهارت وأن بقية المبنى "غير مستقر بالمرة".
وأكد رئيس الدائرة وفاة وفقد ثلاثة أشخاص، وذكر أنه تم نقل 18 شخصًا إلى المستشفى، ولم يتم التعرف على حالتهم بعد. انهيار فندق في أمريكا
13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441 01:26 AM
سقطت الطوابق الستة العليا وبقية المبنى "غير مستقر"
انهار فندق هارد روك تحت الإنشاء في وسط مدينة نيو أورلينز جزئيًا يوم السبت، ما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة أكثر من عشرة آخرين.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أكد حاكم ولاية لويزيانا الأمريكية جون بيل إدواردز وفاة صحفيين بالقرب من مكان الحادث، موضحًا أن هناك ثلاثة أشخاص لم يعرف مصيرهم بعد.
قال رئيس دائرة الإطفاء في نيو أورليانز تيم ماكونيل إنهم تلقوا مكالمة هاتفية بشأن سقوط الفندق في نحو الساعة 9:14 من صباح السبت.
وقال إن الطوابق الستة العليا من المبنى انهارت وأن بقية المبنى "غير مستقر بالمرة".
وأكد رئيس الدائرة وفاة وفقد ثلاثة أشخاص، وذكر أنه تم نقل 18 شخصًا إلى المستشفى، ولم يتم التعرف على حالتهم بعد.
، فيديو مروع .. لحظة انهيار فندق في أمريكا والحصيلة قتيل و20 مصابًا ،
المصدر : الخليج 365
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