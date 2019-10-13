كيف تستعلم عن المساعدة المقطوعة 1441 من موقع وزارة العمل والفئات المستحقة لمقطوعة الضمان الاجتماعي

نشرح لكم في هذا المقال خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1441، الفئات المستفيدة من مقطوعة الضمان الاجتماعي، التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد صرفها وعن طريقة الاستعلام عنها، وهي عبارة عن مبالغ مالية تقدم للمواطنين أصحاب الدخل المنخفض أو المتوسط، وذلك لكي تمكنوا من مواجهة الظروف الصعبة وغلاء الأسعار التي فرضتها التوسيعات الاقتصادية بالمملكة.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوفير طرق كثيرة للاستعلام عن المساعدة المقطوعة أو مقطوعة الضمان الاجتماعي، ويتم ذلك من خلال الدخول إلى موقع العمل والتنمية الاجتماعية والدخول إلى بوابة الضمان الاجتماعي واختيار قسم خدمات الأفراد، ثم الضغط على الاستعلام عن المساعدة المقطوعة، ويجب إدخال رقم السجل المدني ثم الضغط على عرض، لتظهر لكم جميع المعلومات الخاصة بالمساعدة المقطوعة لهذا المواطن من موعد الحصول عليها وغيرها.

الفئات المستفيدة من المساعدة المقطوعة

تصرف المساعدات المقطوعة أو مقطوعة الضمان الاجتماعي لفئات معينة بالمملكة العربية السعودية، حيث يتم صرفها للأسر التي دخلها منخفض أو متوسط والتي لا تتمكن من توفير كافة احتياجاتها، وتصرف أيضاً للمطلقات والأرامل، وللأسر التي لا يوجد لديها عائل أو عائلها مسجون، ولمن لديهم عجز دائم أو مؤقت، ويوجد شرط للتقديم على هذه المساعدات، ومنها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وألا يكون عمره أقل من 35 سنة، ولا يوجد لديه سجل تجاري، ولم يستفيد من معاشات الضمان الاجتماعي.