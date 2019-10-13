الرجوب يتفقد معسكر منتخبنا قبل مباراة فلسطين والسعودية

تفقد رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اللواء جبريل الرجوب، مقر إقامة منتخبنا الوطني لكرة القدم، الذي يخوض معسكرا تدريبيا محليا استعدادا للقاء شقيقه السعودي، ضمن التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس اسيا 2023، بحضور محافظ رام الله والبيرة، ليلى غنام.

ووقف الرجوب على استعدادات المنتخب لخوض اللقاء المزمع عقده يوم الثلاثاء المقبل، على استاد الشهيد فيصل الحسيني في الرام، كما اطمأن الرجوب على الحالة الصحية والبدنية للاعبين.

ونقل رئيس الاتحاد تحيات ودعم القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، الذي يولى هذا اللقاء اهتماما كبيرا، لدوره في تعزيز العلاقات الأخوية بين فلسطين والسعودية.

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وأشار الرجوب إلى أن هذا اللقاء التاريخي يجب أن يرسل من خلاله المنتخب وأبناء شعبنا عدة رسائل، الأولى للعالم بأن الشعب الفلسطيني متجذر في أرضه وصامد رغم كافة محاولات اقتلاعه من أرضه، وأنه شعب يستحق أن ينال حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة، والرسالة الثانية لحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها التي اتخذت قرارا استراتيجيا باللعب على أرض القدس ، والرسالة الثالثة لأبناء شعبنا الصامدين على أرضهم رغم ما يواجهونه من ممارسات الاحتلال الهادفة لكسر ارادتهم بأننا رغم المعاناة قادرين على تنظيم واستضافة المباريات العربية والدولية، وقادرين على الانتصار ايضا.

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وأكد اللواء الرجوب على ضرورة التحلي بالأخلاق العالية داخل أرضية الملعب، وهو أمر هام جدا لدوره في نقل صورة أبناء الشعب الفلسطيني إلى العالم.

ولفت إلى أن الرياضة اليوم تعد أحد تجليات الهوية الوطنية الفلسطينية، وإحدى أدوات النضال ضد الاحتلال الفاشي الذي يرفض الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته، مطالبا إياهم بعدم الالتفات لكافة الأصوات المأجورة التي تعارض هذه الزيارة.

واعرب الرجوب عن أمله بالتوفيق لمنتخبنا وتحقيق الفوز، مؤكدا على أهمية هذا الفوز للمنتخب في مشواره بالتصفيات المزدوجة.

بدورها تمنت المحافظ غنام التوفيق للمنتخب وتحقيق الفوز لزرع السعادة في نفوس أبناء شعبنا الذين يعلقون آملا كبيرة على اللاعبين لتحقيق الفوز في هذا اللقاء التاريخي.

من جانبه أكد مدرب منتخبنا الوطني نور الدين ولد علي، أن الفدائي على أتم الاستعداد للقاء، مشيرا إلى أن اللاعبين سيدخلون أرضية الملعب بروح معنوية عالية، ومؤكدا على أن تحقيق الفوز وإسعاد الشعب الفلسطيني هو هدفهم في هذا اللقاء.