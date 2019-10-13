بالصور: أمير الرياض يزور بندر بن سلطان ليعزيه في وفاة والدته

قدَّم أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم السبت، العزاء والمواساة في وفاة والدة الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز -رحمها الله- خلال زيارة قام بها أمير المنطقة، مساء اليوم، إلى مقر العزاء بالرياض.

وسأل أمير المنطقة، الله العلي القدير أن يرحم الفقيدة ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان، فيما أعرب الأمير بندر بن سلطان عن شكره وتقديره أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، سائلًا الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.