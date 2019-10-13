الأرصاد: أمطار رعدية وسماء غائمة على عدة مناطق بالمملكة الأحد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الأحد، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك» ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

وأشارت «هيئة الأرصاد»، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة على أجزاء من مناطق «حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية».

وأضافت الهيئة أن هناك توقعات بتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية و المرتفعات الجنوبية الغربية.

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وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد: إنَّ حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أمَّا عن الخليج العربي، فأكَّدت هيئة الأرصاد، أنَّ حركة الرياح السطحية تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

ووفق «هيئة الأرصاد» تُسجل كل من «مكة المكرمة، رفحاء، الدمام، الأحساء، حفر الباطن» بـ39 درجة، فيما تكون أدنى درجة حرارة من نصيب أبها بـ14 درجة.