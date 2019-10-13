السعودية اليوم / مصر تستضيف المنتدى الدولي الاستخباري الأول لمكافحة الإرهاب



القاهرة 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واس

نظّم جهاز المخابرات العامة المصرية بالقاهرة المنتدى الدولي الاستخباري الأول لمكافحة الإرهاب يومي 8 و9 أكتوبر الجاري، وذلك بحضور وفود رفيعة المستوى تمثل أجهزة الأمن والاستخبارات في 44 دولة من مختلف دول العالم.

وركزت المناقشات – وفقًا لما بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم- والأوراق العديدة التي طُرحت خلال جلسات المنتدى على قضية تعزيز التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب, وما تشهده أنشطة التنظيمات الإرهابية من تطورات نوعية، وبحث سبل المواجهة الفكرية لتلك التنظيمات، خاصةً من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بجانب رصد قنوات تمويل أنشطة هذه الجماعات.

وقد صدرت عن المنتدى عدة توصيات دعت لرفع مستوى التنسيق الدولي حول الأنشطة الإرهابية مع تجنّب ربطها بأي عقيدة دينية، حيث إنّ الإرهاب لا دين له.

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