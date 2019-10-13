السعودية اليوم / أمانة الأحساء تُشارك في اجتماع كانازاوا اليابانية



الأحساء 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واس

تشارك أمانة محافظة الأحساء في الاجتماع السنوي للمدن الأعضاء في شبكة المدن المبدعة التابعة لمنظمة اليونسكو العالمية، والذي سيُقام خلال الفترة من 14 - 16 من شهر أكتوبر الحالي في مدينة كانازاوا اليابانية، وذلك بحضور ممثلين من 30 دولة على مستوى العالم ، حيث يستعرض المؤتمر الممارسات والخبرات ومناقشة دور الإبداع والثقافة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ الصادرة من الأمم المتحدة.

وأوضح أمين المحافظة رئيس وفد الأحساء المبدعة المهندس عادل بن محمد الملحم أن المشاركة في هذا الاجتماع تأتي بدعم من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، كون الاحساء عضو في الشبكة في المجال الإبداعي الخاص بالحرف اليدوية والفنون الشعبية ، مشيرا الى ان الاحساء ستسعرض خلال الاجتماع الملفات العالمية والإقليمية التي نالتها ومنها ( اختيارها كموقع تراث عالمي من منظمة اليونسكو عام 2001م ، بالإضافة إلى اختيار الأحساء عاصمة للسياحة العربية للعام 2019م ، وكذلك ملفاتها في المدن المبدعة في مجال الحرف اليدوية والفنون الشعبية عام 2015م ، مؤكداً أن الأحساء تسعى إلى تعزيز ملفاتها العالمية والإقليمية نظير ما تمتلكه من المقومات الإبداعية ما يجعلها في مصاف نظيراتها من دول العالم.

ونوه المهندس الملحم بالدعم والاهتمام من لدن قيادتنا الرشيدة – حفظها الله -، في ظل متابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وسمو محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي.

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