السعودية اليوم / أمطار على مكة المكرمة ومحافظاتها



مكة المكرمة 13 صفر 1441 هـ الموافق 12 أكتوبر 2019 م واس

هطلت مساء اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة مكة المكرمة، شملت العاصمة المقدسة، ومحافظات القنفذة، والعرضيات، وأضم، وبحرة، ومركز البيضاء.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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00:23ت م

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