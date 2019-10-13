الان تتابع الإطاحة بالمتهورين في فيديو "السرعة والتصادم" والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
ضبطت دوريات المرور شابا ظهر في مقطع فيديو تم تداوله من قبل نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وظهر يقود سيارته بسرعة جنونية على أحد الطرق ويتسابق مع مركبة أخرى، وكاد ينتهي بكارثة بعدما ظهرت أمامهما مركبة عابرة.
وتعمل الجهات المرورية على ضبط الشاب الآخر في الفيديو؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالهما.
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