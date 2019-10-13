منصة أبشر تتيح خدمة شراء الأسلحة في معرض الصقور والصيد السعودي ضمن…

شهد معرض الصقور والصيد السعودي منذ اليوم الأول لافتتاحه ضمن فعاليات موسم الرياض، إقبالًا كبيرًا ولافتًا من قبل الزوار المهتمين بالصيد، وشكل وجود الأسلحة النارية والهوائية اهتمامًا بالغًا ولاسيما أنها مصنوعة لدى كبرى شركات الاسلحة المتخصصة في أسلحة الصيد، وأتاحت منصة أبشر بهذه المناسبة وضمن شروط محددة مسبقًا، شراء الأسلحة الفردية والهوائية من خلال عدة خطوات إجرائية على المنصة، وفي هذه المقال عرض لخطوات شراء الأسلحة في معرض الصقور والصيد السعودي من خلال منصة أبشر الإلكترونية والشروط .

شراء الأسلحة في معرض الصقور والصيد السعودي

خطوات شراء الأسلحة في معرض الصقور والصيد السعودي عبر منصة أبشر

يمكن للزائر اتباع الخطوات الإجرائية التالية للحصول على تلك الأسلحة :

الدخول على منصة “أبشر أفراد” الإلكترونية.

الانتقال إلى خدمة حجز المواعيد.

ثم الضغط على خانة ( تصاريح الأسلحة) وحجز موعد جديد.

ثم تحديد الخدمة باختيار “خدمة طلب شراء سلاح ناري”.

تحديد منطقة الرياض واختيار الفرع في معرض الصقور والصيد السعودي.

تعبئة العميل النماذج المطلوبة وطباعتها مع الإشعار الخاص بالموعد.

الموافقة على الشروط والأحكام التي تشترطها الخدمة.

يتوجه صاحب الطلب إلى مقر المعرض في واجهة الرياض لاستكمال إجراءات التأكد من أهلية صاحب الطلب.

ثم يقوم صاحب الطلب باختيار السلاح المناسب من قسم الأسلحة واستكمال عملية الدفع والحصول على فاتورة الشراء لاستكمال إجراءات التسليم.

شروط الخدمة

يمكن لزائر معرض الصقور والصيد شراء الأسلحة النارية والهوائية ضمن شرط وهو أنه لا يحق لكل مشتر سوى شراء 5 أسلحة كحد أقصى و 100 طلقة نارية لكل سلاح، وذلك لضمان اقتناء تلك الأسلحة واستخدامها بشكل شخصي وليس للمتاجرة بها، وعدم استخدامها لأغراض مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة في المملكة.