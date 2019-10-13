محمد بن مسعود - الدمام - وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى مطار الملكة علياء الدولي بالعاصمة الأردنية عمّان. وكان في استقبال البعثة نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن محمد العتيق. ويدشن المنتخب السعودي تدريباته في فلسطين مساء غد الأحد على ملعب فيصل الحسيني الدولي. ويخوض الأخضر مباراته الثالثة أمام منتخب فلسطين يوم الثلاثاء في رام الله ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة. المنتخب السعودي الأخضر السعودي المنتخب الفلسطيني فلسطين الأردن المنتخب السعودي الأخضر السعودي المنتخب الفلسطيني فلسطين الأردن الأخضر يصل عمّان.. ويتدرب غدًا استعدادًا لفلسطين Advertisements صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-12 وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى مطار الملكة علياء الدولي بالعاصمة الأردنية عمّان. وكان في استقبال البعثة نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن محمد العتيق. ويدشن المنتخب السعودي تدريباته في فلسطين مساء غد الأحد على ملعب فيصل الحسيني الدولي. ويخوض الأخضر مباراته الثالثة أمام منتخب فلسطين يوم الثلاثاء في رام الله ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة. 12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441 11:51 PM وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى مطار الملكة علياء الدولي بالعاصمة الأردنية عمّان. وكان في استقبال البعثة نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن محمد العتيق. ويدشن المنتخب السعودي تدريباته في فلسطين مساء غد الأحد على ملعب فيصل الحسيني الدولي. ويخوض الأخضر مباراته الثالثة أمام منتخب فلسطين يوم الثلاثاء في رام الله ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة. ، الأخضر يصل عمّان.. ويتدرب غدًا استعدادًا لفلسطين ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأخضر يصل عمّان.. ويتدرب غدًا استعدادًا لفلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.