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لاعب المنتخب السعودي العباس يحقق ذهبية العالم في التايكوندو

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محمد بن مسعود - الدمام - بعد تغلبه في المباراة النهائية للبطولة التي شارك فيها 20 دولة

حقق لاعب المنتخب السعودي ونادي الترجي للتايكوندو محمد العباس ذهبية بطولة العالم الشاطئية الثالثة للبومسي بعد فوزه في المباراة النهائية على اللاعب العراقي في جمهورية مصر العربية بمشاركة ٣٠٠ لاعب، يمثلون ٢٠ دولة.

وفي البطولة ذاتها التي اختُتمت مساء اليوم حقق أبطال الأخضر برونزيتين عن طريق زهير أبو الرحى وعلي المدلي الحاصلَين على المركزَين الثالث والرابع.

وعلى صعيد منافسات الجماعي جاء الثلاثي في المركز الثالث.

يُذكر أن المدرب السعودي زهير أبو الرحى يشرف فنيًّا على المنتخب السعودي للبومسي.

لاعب المنتخب السعودي العباس يحقق ذهبية العالم في التايكوندو

المنتخب السعودي للتايكوندو الترجي محمد العباس بطولة العالم الشاطئية

لاعب المنتخب السعودي العباس يحقق ذهبية العالم في التايكوندو

وكالة الأنباء (واس) الخليج 365 2019-10-12

حقق لاعب المنتخب السعودي ونادي الترجي للتايكوندو محمد العباس ذهبية بطولة العالم الشاطئية الثالثة للبومسي بعد فوزه في المباراة النهائية على اللاعب العراقي في جمهورية مصر العربية بمشاركة ٣٠٠ لاعب، يمثلون ٢٠ دولة.

وفي البطولة ذاتها التي اختُتمت مساء اليوم حقق أبطال الأخضر برونزيتين عن طريق زهير أبو الرحى وعلي المدلي الحاصلَين على المركزَين الثالث والرابع.

وعلى صعيد منافسات الجماعي جاء الثلاثي في المركز الثالث.

يُذكر أن المدرب السعودي زهير أبو الرحى يشرف فنيًّا على المنتخب السعودي للبومسي.

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12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441

11:40 PM

اخر تعديل

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441

12:43 AM

بعد تغلبه في المباراة النهائية للبطولة التي شارك فيها 20 دولة

حقق لاعب المنتخب السعودي ونادي الترجي للتايكوندو محمد العباس ذهبية بطولة العالم الشاطئية الثالثة للبومسي بعد فوزه في المباراة النهائية على اللاعب العراقي في جمهورية مصر العربية بمشاركة ٣٠٠ لاعب، يمثلون ٢٠ دولة.

وفي البطولة ذاتها التي اختُتمت مساء اليوم حقق أبطال الأخضر برونزيتين عن طريق زهير أبو الرحى وعلي المدلي الحاصلَين على المركزَين الثالث والرابع.

وعلى صعيد منافسات الجماعي جاء الثلاثي في المركز الثالث.

يُذكر أن المدرب السعودي زهير أبو الرحى يشرف فنيًّا على المنتخب السعودي للبومسي.

، لاعب المنتخب السعودي العباس يحقق ذهبية العالم في التايكوندو ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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