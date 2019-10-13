، بمشاركة الفرج.. الأخضر ينهي برنامجه التدريبي بالقصيم ،

محمد بن مسعود - الدمام - أنهى المنتحب السعودي الأول لكرة القدم اليوم السبت برنامجه التدريبي في منطقة القصيم استعدادًا للقاء منتخب فلسطين ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

طبق لاعبو "الأخضر" تمارين تكتيكية منوعة تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد"، في الحصة التدريبية التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالقصيم.

وشارك لاعب خط الوسط سلمان الفرج في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيته.

تغادر بعثة "الأخضر" إلى مملكة الأردن مساء اليوم عبر مطار الأمير نايف بالقصيم.

ويدشن المنتخب السعودي تدريباته في فلسطين مساء غد الأحد على ملعب فيصل الحسيني الدولي.أنهى المنتحب السعودي الأول لكرة القدم اليوم السبت برنامجه التدريبي في منطقة القصيم استعدادًا للقاء منتخب فلسطين ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

طبق لاعبو "الأخضر" تمارين تكتيكية منوعة تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد"، في الحصة التدريبية التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالقصيم.

وشارك لاعب خط الوسط سلمان الفرج في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيته.

تغادر بعثة "الأخضر" إلى مملكة الأردن مساء اليوم عبر مطار الأمير نايف بالقصيم.

ويدشن المنتخب السعودي تدريباته في فلسطين مساء غد الأحد على ملعب فيصل الحسيني الدولي.

المنتخب السعودي الأخضر السعودي المنتخب الفلسطيني التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 تصفيات كأس آسيا 2023 التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ملعب فيصل الحسيني الدولي