، معنِّف أبنائه الثلاثة بالسوط والحبس بالأغلال يعترف.. والنيابة تحيل أوراق القضية لـ"الجزائية" ،

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علمت "الخليج 365" من مصادرها أن النيابة العامة استجوبت البرماوي (الأب) معنِّف أسرته في مكة المكرمة، ووجهت له اتهامات عدة، منها التعنيف الجسدي لزوجته وأبنائه الثلاثة، واعترف بذلك؛ وتم إقامة الدعوى العامة ضده، وتحويلها للمحكمة الجزائية بالعاصمة المقدسة حسب الاختصاص؛ ليتم البت في القضية حسب ما ورد من النيابة العامة من أدلة وقرائن ضد المعنف.
من جانبها، تدخلت وحدة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق "أب" برماوي؛ عنَّف ثلاثة من أبنائه وزوجته؛ وتم استضافتهم وأخذ أقوالهم وتقديم الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي لهم.
وكانت "الخليج 365" قد تابعت قضية تعنيف أب أبناءه الثلاثة وزوجته من خلال تحقيق نُشر الأسبوع الماضي بعنوان "مكة.. برماوي تجرد من أبوته وأذاق أبناءه الويل بالضرب بالسوط والحبس بأغلال حديدية"؛ إذ انسلخت مشاعر الأبوة والإنسانية من الأب، وانهال بالضرب على أحد أطفاله بالسوط، فيما قيَّد ابنه الثاني بأغلال حديدية، في ظل مشاهدة أمهما المكلومة التي لا حول لها ولا قوة، بل نالت نصيبها من ضرب الزوج.النيابة العامة مكة المكرمة شرطة مكة المكرمة شرطة العاصمة المقدسة مكة .. "برماوي" تجرَّد من أبوَّته وأذاق أبناءه الويل بالضرب بالسوط والحبس بأغلال حديدية
13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441 12:18 AM
"الحماية الاجتماعية" تتدخل وتستضيف الزوجة والأبناء وتقدِّم الرعاية والدعم النفسي
علمت "الخليج 365" من مصادرها أن النيابة العامة استجوبت البرماوي (الأب) معنِّف أسرته في مكة المكرمة، ووجهت له اتهامات عدة، منها التعنيف الجسدي لزوجته وأبنائه الثلاثة، واعترف بذلك؛ وتم إقامة الدعوى العامة ضده، وتحويلها للمحكمة الجزائية بالعاصمة المقدسة حسب الاختصاص؛ ليتم البت في القضية حسب ما ورد من النيابة العامة من أدلة وقرائن ضد المعنف.
من جانبها، تدخلت وحدة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق "أب" برماوي؛ عنَّف ثلاثة من أبنائه وزوجته؛ وتم استضافتهم وأخذ أقوالهم وتقديم الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي لهم.
وكانت "الخليج 365" قد تابعت قضية تعنيف أب أبناءه الثلاثة وزوجته من خلال تحقيق نُشر الأسبوع الماضي بعنوان "مكة.. برماوي تجرد من أبوته وأذاق أبناءه الويل بالضرب بالسوط والحبس بأغلال حديدية"؛ إذ انسلخت مشاعر الأبوة والإنسانية من الأب، وانهال بالضرب على أحد أطفاله بالسوط، فيما قيَّد ابنه الثاني بأغلال حديدية، في ظل مشاهدة أمهما المكلومة التي لا حول لها ولا قوة، بل نالت نصيبها من ضرب الزوج.
، معنِّف أبنائه الثلاثة بالسوط والحبس بالأغلال يعترف.. والنيابة تحيل أوراق القضية لـ"الجزائية" ،
المصدر : الخليج 365
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