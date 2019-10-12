شكرا لقرائتكم خبر عن حضور نسائي مميز في معرض الصقور والصيد بالرياض والان مع التفاصيل

شهد افتتاح معرض الصقور والصيد ضمن فعاليات موسم الرياض، أمس الجمعة، مشاركة نسائية لافتة وحضور ضخم من قبل السيدات والفتيات المهتمات بالبر ورحلاته في منطقة الرياض وعدد من مناطق المملكة.

وعلقت البعض منهن على المعرض، مؤكدين أن أهم ما يجذبهن لحضور المعرض، احتوائه على الكثير من مستلزمات الرماية وأدوات الصيد والصقور وتجهيزات الرحلات البرية، في مكان واحد.

وأضفن أن إعلان بعض الشركات عن تنظيم رحلات صيد للسودان وعدد من الدول، يعد إنجازًا مهمًا في النسخة الثانية من المعرض، كما زاد من عنصر الجذب إليه من مختلف مناطق المملكة، إذ أتت بعضهن من حائل والجوف.

كما أشدن بتنظيم المعرض المميز في نسخته الثانية، والتنوع الضخم الذي يقدمه بأقسامه المختلفة من صقور وأدوات صيد وأسلحة للبر وأنواع متعددة من الصقور، مؤكدين وجود اختلاف وفرق شاسع بين النسخة الأولى والثانية من المعرض، فالثانية أكثر تنظيمًا وأكبر مساحة ومشاركة.