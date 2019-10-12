السعودية | تطوير “أرض بيضاء” لتوفير 1700 قطعة سكنية

المناطق - الرياض

أعلن برنامج رسوم الأراضي البيضاء التابع لوزارة الإسكان، انتهاء تطوير أرض خاضعة للرسوم من قبل مالكها بمساحة مليون متر مربع في جدة، ومن المتوقع أن توفر أكثر من 1700 قطعة أرض سكنية.

أوضح البرنامج أن الرسوم لا تطبق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتمادا نهائيا أو بنائها خلال عام من تاريخ صدور “أمر السداد” عليها، ذلك بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة والحد من الممارسات الاحتكارية، لما يعود ذلك بالنفع أولا على المواطنين، في إطار استهداف البرنامج إنهاء الممارسات الاحتكارية للأراضي والمساهمة في إيجاد سوق عقارية متوازنة، حيث تُعنى المرحلة الحالية بالأراضي غير المطورة “الخام”، بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، الواقعة ضمن النطاق المعلن عنه عند إطلاق البرنامج في مرحلته الأولى عام 2016. لفت البرنامج إلى أن هناك عديدا من الأراضي الخاضعة للرسوم تم تطويرها خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن تطبيق الرسوم ما زال يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بإعادة تطويرها أو الشراكة مع وزارة الإسكان لإنشاء مشاريع سكنية عليها، توفر وحدات سكنية للمواطنين، كما أن هناك عديدا من الأراضي الخام الخاضعة للرسوم يجري تطويرها في المدن المستهدفة حاليا، مشيرا إلى أن جزءا من العوائد التي فرضت خلال الفترة الماضية صرفت لتطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق المملكة، كما نصت عليه اللائحة التنفيذية للبرنامج.