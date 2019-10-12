البحرين: التعزيزات الأمريكية للسعودية خطوة استراتيجية

قالت البحرين، مساء السبت، إن استقبال السعودية تعزيزات أمريكية إضافية تعد خطوة استراتيجية تعكس جهودها المضنية لحفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأعربت الخارجية البحرينية عن تأييدها التام لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بشأن استقبال تعزيزات إضافية للقوات والمعدات الدفاعية في إطار العمل المشترك بين الرياض وواشنطن.

وأكدت أن هذه الخطوة الاستراتيجية تعكس المساعي الدؤوبة والجهود المضنية والمتواصلة التي تقوم بها السعودية كونها ركيزة الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.

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وأضافت أن هذه الخطوة تجسد أيضا مدى حرص واشنطن على استتباب السلم والتصدي لكل التحديات والتهديدات بما يحفظ لدول المنطقة سيادتها واستقلالها ويضمن لشعوبها سبل التقدم والرخاء.

وجددت البحرين موقفها الثابت والداعم بقوة لجميع مبادرات وجهود السعودية، مثمنة التزام واشنطن بالتعاون مع حلفائها في المنطقة بما يكفل الأمن والاستقرار والسلام.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الدفاع السعودية استقبال تعزيزات إضافية أمريكية، مؤكدة أن واشنطن تشارك الرياض الحرص على حفظ الأمن الإقليمي.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الدفاع إنه تقرر استقبال تعزيزات إضافية للقوات والمعدات الدفاعية في إطار العمل المشترك بين البلدين لصون الأمن الإقليمي ومواجهة أي محاولات تهدد الاستقرار في المنطقة والاقتصاد العالمي.

وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة تشارك حكومة المملكة الحرص على حفظ الأمن الإقليمي وترفض المساس به بأي شكل من الأشكال.