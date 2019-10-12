هزاع المنصوري وسلطان النيادي يعودان بطموح زايد إلى أرض الوطن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هزاع المنصوري وسلطان النيادي يعودان إلى حضن الوطن.. ولكن ليس كما ذهبا.. فالإياب حمل معه إنجاز تاريخي سجل بحروف من ذهب.. ورفع اسم دولة الإمارات إلى عنان السماء. الصغير قبل الكبير حضر ليشهد عودة الأبطال.. أبناء زايد الذين عاهدوا فأوفوا وتحملوا مسؤولية ألقيت على عاتقهم.. فكانوا قدوة للأجيال من بعدهم. لحظات تاريخية.. لحظات عز وفخر للعرب أجمع.. فها هو هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي وأول عربي يصل إلى محطة الفضاء الدولية رفقة نائبه سلطان النيادي يطآن أرض الإمارات. تلك الأرض التي آمنت بأبنائها فحفزتهم ودعمتهم حتى حققوا ما كان يوما دربا من المستحيل.

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