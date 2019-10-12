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2019-10-12 اتحاد الصحفيين العرب: العدوان التركي على سوريا تهديد خطير يتنافى مع القوانين الدولية متابعات الخليج 365 - واس أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب العدوان التركي على الأراضي السورية، مؤكدًا تضامنه الكامل مع الشعب السوري .

وعدّ الاتحاد في بيان اليوم العدوان التركي اعتداءً صارخًا على السيادة السورية وتهديدًا خطيرًا لوحدة التراب السوري، كما يتنافى تمامًا مع قواعد القانون الدولي، داعيًا المنظمات الإعلامية الدولية كافة وكذلك منظمات حقوق الإنسان إلى إدانة هذا العدوان الغاشم.







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