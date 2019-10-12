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2019-10-12 شاهد.. اندفاع المياه بشدة من شلالات جبل شدا متابعات الخليج 365 - الباحة Advertisements أظهر مقطع فيديو متداول تدفق المياه بشدة من شلالات جبل شدا في محافظة قلوة بمنطقة الباحة، بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم. وأوضح المقطع اندفاع المياه بسرعة إلى الشعاب التي فاضت بالمياه.







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