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فرنسا تجمد صادرات الأسلحة إلى تركيا وروسيا تحذر من تدهور الوضع الإنساني في سوريا
متابعات الخليج 365 - متابعة
أفادت وزارة الدفاع الروسية بتدهور تدهور الوضع الإنساني شمال سوريا جراء العدوان العسكري التركي.
من جانبها قررت فرنسا تجميد كل صادرات السلاح لتركيا على خلفية هجومها على سوريا.
وأوضحت فرنسا أن الهجوم التركي على شمال سوريا يهدد أمن أوروبا.
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