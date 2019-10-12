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2019-10-12 فرنسا تجمد صادرات الأسلحة إلى تركيا وروسيا تحذر من تدهور الوضع الإنساني في سوريا متابعات الخليج 365 - متابعة أفادت وزارة الدفاع الروسية بتدهور تدهور الوضع الإنساني شمال سوريا جراء العدوان العسكري التركي. Advertisements من جانبها قررت فرنسا تجميد كل صادرات السلاح لتركيا على خلفية هجومها على سوريا. وأوضحت فرنسا أن الهجوم التركي على شمال سوريا يهدد أمن أوروبا.







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