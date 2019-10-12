شكرا لقرائتكم ضبط 8.6 مليون حبة كبتاجون في إرسالية عصيرات فواكه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-12 ضبط 8.6 مليون حبة كبتاجون في إرسالية عصيرات فواكه الإطاحة باثنين من المهربين متابعات الخليج 365 - جدة نجحت الجمارك السعودية في ميناء الملك عبدالله الاقتصادي برابغ في ضبط 8,640,000 حبة كبتاجون، كانت مُخبأة داخل إرسالية عبارة عن “عصيرات فواكه”. Advertisements وأفادت الجمارك أنه بالتعاون مع مكافحة المخدرات تم ضبط اثنين من المقيمين مستقبلي الشحنة.







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