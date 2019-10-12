- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. حكم منع الزوجة من لبس النقاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. حكم منع الزوجة من لبس النقاب
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الشيخ سليمان الماجد أن مسألة ارتداء النقاب أمر فيه خلاف فقهي، وهناك خلاف واضح بين العلماء في هذا الشأن، حتى إن بعض الصحابة لهم رأي مختلف حول قضية تغطية الوجه.
وقال الماجد في برنامج يستفتونك على قناة الرسالة، ردًّا على سؤال من زوجة منعها زوجها من ارتداء النقاب: إن القول الراجح هو وجوب تغطية الوجه، وللزوجة أن تأخذ بأحد الرأيين حسب ظروف البلد التي تقيم فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. حكم منع الزوجة من لبس النقاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.