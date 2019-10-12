فيديو.. حكم منع الزوجة من لبس النقاب

2019-10-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الشيخ سليمان الماجد أن مسألة ارتداء النقاب أمر فيه خلاف فقهي، وهناك خلاف واضح بين العلماء في هذا الشأن، حتى إن بعض الصحابة لهم رأي مختلف حول قضية تغطية الوجه.

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وقال الماجد في برنامج يستفتونك على قناة الرسالة، ردًّا على سؤال من زوجة منعها زوجها من ارتداء النقاب: إن القول الراجح هو وجوب تغطية الوجه، وللزوجة أن تأخذ بأحد الرأيين حسب ظروف البلد التي تقيم فيها.