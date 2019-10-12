الان تتابع ضبط أكثر من 8 ملايين حبة كبتاجون بميناء الملك عبد الله .. مخبأة بحيلة غريبة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات تمكنت الجمارك السعودية بميناء الملك عبدالله الاقتصادي برابغ،اليوم، من ضبط (8,640,000) حبة كبتاجون كانت مُخبأة داخل إرسالية عبارة عن “عصيرات فواكه”، وبالتعاون مع مكافحة المخدرات تم ضبط إثنين من المقيمين مستقبلي الكمية.

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