شكرا لقرائتكم خبر عن تفاعل جماهيري مع انطلاق الأمسيات الشعرية في «موسم الرياض» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)افتُتحت اليوم (السبت) الأمسيات الشعرية المُصاحبة لموسم الرياض، والتي نظمها معرض الصقور والصيد السعودي، الذي يُنظِّم عدداً من الفعاليات الثقافية والترفيهية والدورات وورش العمل والأمسيات الشعرية، حيث يُقيم أمسيتين يُحييهما شاعران ومنشدان خلال فترة إقامته من ١١ إلى ١٥ أكتوبر.
واستهل الأمسيات الشاعر مدغم أبو شيبة، والمنشد مهنا العتيبي، حيث تفاعل الحضور مع الشاعر أبو شيبة ورددوا كثيراً من القصائد، فيما أشعل المنشد مهنا العتيبي المسرح بعدد من الشيلات المُحببة للجمهور.
يُذكر أن معرض الصقور والصيد السعودي الذي يُقام ضمن «موسم الرياض»، تستمر فعالياته لمدة 5 أيام، يستقبل خلالها الزوار من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 12 منتصف الليل.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاعل جماهيري مع انطلاق الأمسيات الشعرية في «موسم الرياض» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.