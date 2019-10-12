شكرا لقرائتكم خبر عن تفاعل جماهيري مع انطلاق الأمسيات الشعرية في «موسم الرياض» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

افتُتحت اليوم (السبت) الأمسيات الشعرية المُصاحبة لموسم الرياض، والتي نظمها معرض الصقور والصيد السعودي، الذي يُنظِّم عدداً من الفعاليات الثقافية والترفيهية والدورات وورش العمل والأمسيات الشعرية، حيث يُقيم أمسيتين يُحييهما شاعران ومنشدان خلال فترة إقامته من ١١ إلى ١٥ أكتوبر.

واستهل الأمسيات الشاعر مدغم أبو شيبة، والمنشد مهنا العتيبي، حيث تفاعل الحضور مع الشاعر أبو شيبة ورددوا كثيراً من القصائد، فيما أشعل المنشد مهنا العتيبي المسرح بعدد من الشيلات المُحببة للجمهور.

يُذكر أن معرض الصقور والصيد السعودي الذي يُقام ضمن «موسم الرياض»، تستمر فعالياته لمدة 5 أيام، يستقبل خلالها الزوار من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 12 منتصف الليل.