السعودية | هكذا كرم "موسم الرياض" أبو بكر سالم ومحمد عبده

شكرا لقرائتكم هكذا كرم "موسم الرياض" أبو بكر سالم ومحمد عبده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ إطلاق اسم الفنان الراحل أبو بكر سالم وكذلك اسم فنان العرب محمد عبده على مسرحين في العاصمة يحتضنان حفلات موسم الرياض.

وقال عبر حسابه:" ‏يا بلادي واصلي، والصوت لا يذبل ولا يتلاشى، تكريمًا للفنان الراحل أبو بكر سالم، وتقديرًا للفن الأصيل، تم تغيير اسم المسرح المفتوح في موسم الرياض ويتسع لـ 6 آلاف مقعد ليصبح مسرح أبوبكر سالم".

وأضاف:" ‏فوق هام السحب، وفي ذاكرة الوطن، نكرم رموز الأغنية السعودية، وفنان العرب والطرب بتغيير اسم المسرح المغلق في موسم الرياض ويتسع لـ 22 ألف مقعد إلى مسرح فنان العرب محمد عبده".

وحظيت هذه البادرة باهتمام كبير، لتكريم رمزين أسهما في تطور الأغنية ونشر التراث الموسيقي للجزيرة العربية ونالت إعجاب وتقدير جمهور الفن، لا سيما وأن أبو بكر سالم ومحمد عبده يعتبران مدرستين متفردتين في الموسيقى والأغنية منذ أكثر من 5 عقود وهما يغنيان للوطن والحب ويجسدان المشاعر الإنسانية بكل تفاصيلها.