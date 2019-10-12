، "التقني والمهني" تجيب عن أسئلة "الخليج 365" حول البدلات والترشيح والبصمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "المتحدث" نفى الجمع بين النظامَيْن والاستفادة من المزايا للإداريين

علقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على أربعة أسئلة من أصل سبعة، نقلتها "الخليج 365". وقد دافعت عن التهم الموجهة لها من قِبل بعض منسوبيها المتضررين أو الراصدين للحراك الإداري هناك، وفق ما أسموه بالمكيالين والمحسوبيات.

ومن واجب مهنيتها في إيصال صوت الرأي والرأي الآخر تنشر "الخليج 365" حرفيًّا ما أدلى به بعض موظفي المؤسسة العامة، والرد من قِبل المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي:

- الكثير من شاغلي الوظائف الإدارية بالمؤسسة هم مدربون مشمولون بلائحة أعضاء هيئة التدريب، ويتقاضون رواتب المدربين، إضافة إلى بدلات التدريب كبدل ارتباط بسوق العمل 20 %، وبدل تخصص 20 أو 25 %، إضافة إلى تمتعهم بميزات الإداريين، ومن ضمنهم أبناء كبار مسؤولي المؤسسة.. ما تعليقك؟

المتحدث: نود أن نوضح أن ما يحصل عليه المدربون بالمؤسسة من مزايا وظيفية يخضع لما ورد في اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة. أما الجمع بين النظامين، والاستفادة من المزايا الوظيفية للإداريين، فإن هذا غير صحيح. وكل موظف يستفيد من المزايا الواردة في نظامه فقط، سواء كان إداريًّا أو مدربًا.

- تم ترشيح عميد الكلية التقنية بالرياض لعمادتها لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد، وهو غير مؤهل حسب النظام فيما يخص الدرجة العلمية واللغة الإنجليزية، وهو أقل منافسيه في ذلك..

المتحدث: يتم ترشيح عمداء الكليات التقنية وفق آلية ترشيح معتمدة لقيادة المنشآت التدريبية، وتتضمن معايير دقيقة عدة، ولا يوجد تجاوز لأي من معايير الترشيح.

- صدر حكم محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض بإلغاء القرار رقم 32/ 1/ 1/ 46785 وتاريخ 8/ 3/ 1435هـ بالحسم من رواتب مدربين لعدم التزامهم بالبصمة، وصدر أيضًا تعميم من إدارة المتابعة بالمؤسسة رقم 44/ 52553 وتاريخ 2/ 4/ 1440هـ متضمنًا قرارات حسم على المدربين من الفترة 1/ 6/ 1437هـ حتى 30/ 1/ 1440هـ وفقًا لما تضمنته بيانات نظام البصمة، وتضمن أن الممتنعين عن إجراء البصمة كليًّا سوف تحتسب لهم ساعات النصاب التدريبية حضورًا، أما الذين يقومون بإثبات أحد بصمتَي الحضور والانصراف فقط فسيتم احتساب كامل اليوم كغياب.. ماذا بهذا الخصوص؟

المتحدث: نود إطلاعكم بأن نظام البصمة نظام إلكتروني، تم تطبيقه عام 1425هـ، وتم اعتماده على جميع منسوبي المؤسسة بعد اكتماله عام 1435هـ، وهو بديل للتوقيع اليدوي الملزم لجميع الجهات الحكومية بوضع بيان توقيع لجميع منسوبيها، يثبتون حضورهم وانصرافهم من خلاله. ويعتبر نظام البصمة شاملاً ومرتبطًا بجميع الإجراءات الإدارية والمالية من قرارات وترقيات وخلافه، ومطبق في أغلب الجهات الحكومية.

أما ما يخص التعميم المشار إليه، والصادر من الإدارة العامة للمتابعة بالمؤسسة، إنما هو آلية وُضعت لمعالجة فترات الغياب المسجلة في النظام على بعض منسوبي المؤسسة، التي تأخر إصدار قرارات الحسم فيها بسبب بعض الأعطال التقنية في إصدار تلك القرارات. ولحرص المؤسسة على إصدار قرارات حسم وفق النظام، ولكون الممتنعين لم يثبتوا حضورهم وانصرافهم عبر نظام البصمة مع قيامهم بجداولهم التدريبية، فإنه تم النص في التعميم على احتساب ساعات حضورهم لجداولهم التدريبية، وخصم الساعات المتبقية؛ وذلك تطبيقًا لقاعدة الأجر مقابل العمل. والأصل أن على الموظف الالتزام بكامل ساعات العمل الرسمية حضورًا وانصرافًا، وإثبات ذلك عبر نظام التوقيع الإلكتروني (البصمة) لتلافي الحسم عليه.

- لوحظ كثرة أعطال نظام البصمة بالكلية التقنية بالرياض.. ما تعليقكم؟

المتحدث: تعرَّض النظام الإلكتروني لعطل في الكلية التقنية بالرياض، وحدث ذلك بالتزامن مع تنفيذ تحديثات أنظمة البصمة، فقد كان هناك عدم استقرار في النظام خلال الفترة من 1/ 8/ 1439هـ إلى 23/ 9/ 1439هـ، وتمت معالجة سجلات الحضور والانصراف، وما عدا ذلك فإن نظام البصمة يعمل بشكل سليم، كما أنه لم يقع ضرر على منسوبي الكلية خلال تلك الفترة.المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي