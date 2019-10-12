، فرنسا تعلق تصدير معدات حربية لتركيا يمكن استخدامها في سوريا ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارتا الخارجية والجيوش الفرنسيتان اليوم أن فرنسا قررت تعليق أي مشروع لتصدير معدات حربية إلى تركيا يمكن استخدامها في إطار الهجوم في سوريا.

وأوضحت الوزارتان في بيان لهما، أن مفعول ذلك القرار فوري، لافتين إلى أن مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي الذي يجتمع في 14 أكتوبر في لوكسمبورغ سيكون مناسبة لتنسيق مقاربة أوروبية في هذا الصدد.فرنسا تركيا الهجوم التركي هجوم تركيا سوريا