رابط موقع جدارة التابع لوزارة الخدمة المدنية للتقديم على الوظائف التعليمية 1441

نقدم لكم رابط موقع جدارة التابع لوزارة الخدمة المدنية الذي يتم التسجيل على الوظائف التعليمية من خلاله لهذا العام، فهذا الموقع قامت بتوفيره وزارة الخدمة المدنية من أجل مساعدة الطلاب الخريجين والخريجات في الحصول على فرصة عمل مناسبة لهم، ويجب التسجيل في هذا الموقع أولاً من أجل التعرف على الوظائف المعلنة عليه للرجال وللنساء.

رابط موقع جدارة التابع لوزارة الخدمة المدنية 1441

لكي يتمكن المواطنين من الاستفادة بجميع الخدمات التي يوفرها هذا الموقع، والتعرف على الوظائف المعلنة من قبل وزارة الخدمة المدنية يجب عليهم اتباع هذه الخطوات:

الدخول أولاً إلى موقع جدارة الالكتروني للتوظيف.

وبعد ذلك يجب الضغط على التسجيل لمتقدم جديد.

ثم كتابة البيانات الشخصية المطلوبة في الأماكن الخاصة بها، وإدخال أيضاً الدرجة العلمية التي حصل عليها.

يرجى التأكد من كتابة كافة البيانات المطلوبة.

يجب أن يقوم المتقدم بالضغط على التقديم على المفضلات في حالة حصوله على مؤهل علمي شامل.

معلومات عن جدارة للتوظيف

تعتبر جدارة هي عبارة عن خدمة الكترونية مجانية، وهي متوفرة طوال الأسبوع، وأيضاً طوال اليوم، ولكن يوجد أوقات للعمل وهي تكون من يوم الأحد حتى يوم الخميس بداية من الساعة الثامنة صباحاً وتستمر إلى الساعة الثالثة مساءً، ويوجد شروط لاستخدام هذه الخدمات، وهي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويشترط أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس أو أعلى من ذلك.