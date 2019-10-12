زيارة حاملي التأشيرة “الشنغن” والأمريكية والبريطانية .. نقلة نوعية

تفتح لوائح وأنظمة لائحة تأشيرة الزيارة السياحية للمملكة العربية السعودية وهي منح تأشيرة عند الوصول لحاملي تأشيرات “أمريكا وبريطانيا وشنغن من أي جنسية” الآفاق الرحبة أمام تنشيط القطاع السياحي.

ونصت اللوائح على أن الحاصل على تأشيرة سياحية أو تجارية، سارية المفعول، من الولايات المتحدة الأمريكية، أو المملكة المتحدة، أو إحدى دول اتفاقية شنغن، وكان ممن يحمل جنسية دولة غير مشمولة بقائمة الحصول على التأشيرة عند الوصول، وفقاً للمتطلبات المشار إليها في المادة الخامسة من اللوائح؛ يعامل عند طلبه الحصول على التأشيرة معاملة رعايا الدول المشمولة بقائمة الحصول على التأشيرة عند الوصول.