أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بياناً، أوضحت فيه أنها فعلت الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت بالتعاون مع الجهات المختصة إثر التسرب النفطي من ناقلة النفط الإيرانية في المياه الدولية في البحر الأحمر.
وقالت الهيئة في بيانها الصادر اليوم (السبت) إنها تقوم بعمل تقييم للآثار البيئية التي ترتبت على ذلك، مؤكدة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسلامة سواحل المملكة بيئياً. وكانت ناقلة النفط الإيرانية “سابيتي” تعرضت لانفجار قبالة سواحل المملكة في البحر الأحمر – 79 ميلا بحرياً جنوب غرب ميناء جدة -، نتج عنه تسرب نفطي في البحر من شحنة وخزانات الناقلة.
كانت هذه تفاصيل خبر “حماية البيئة” توضح الإجراءات التي قامت بها للسيطرة على التسرب النفطي للناقلة الإيرانية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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