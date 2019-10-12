شاهد: مقطع فيديو وصور جديدة من داخل منشأتي “أرامكو” بعد تعرضها لهجوم إرهابي بصواريخ إيرانية

نشرت قناة “روسيا اليوم”، اليوم السبت، صورًا من داخل مواقع “آرامكو” التي استهدفت سبتمبر الماضي، ورصدت عدسات مصورها لقطات لم تكشف من قبل لأعمال الترميم داخل المواقع.

وبحسب مراسل القناة بالمملكة “حسن نصر”، فقد رصد بالمنشآت المستهدفة أجزاء معدنية متفحمة، وأنابيب متضررة، في حين طوق المكان بشريط تحذيري يشير إلى وجود أعمال ترميم. وكانت منشآت تابعة لمارد النفط “أرامكو” قد تعرضت لهجمات إرهابية بصواريخ إيرانية ، أدى إلى تضرر منشأتين نفطيتين هما مصفاة بقيق، وحقل هجرة خريص. وأدى الهجوم إلى تقليص مؤقت لإنتاج النفط بأكثر من النصف بواقع 5.7 مليون برميل يوميا من المستوى المعتاد البالغ 9.8 مليون برميل.