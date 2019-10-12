بعد “الغياب الجبري”.. هل يستجيب “تعليم الليث” لمطالبات أولياء الأمور بتعليق...

طالب عددٌ من أولياء أمور الطلاب والطالبات، بتعليق الدراسة غدًا الأحد في قرى ومراكز شرق الليث، بسبب ما شهدته مساء اليوم من سيول جارفة تسببت في قطع العديد من الطرق، فيما لا تزال الأودية تواصل جريانها. وقال لـ”سبق” أولياء الأمور في مركز الرهوة وجدم وبني يزيد، شرقي محافظة الليث؛ إن المنطقة شهدت مساء اليوم السبت، أمطارًا غزيرة نتج عنها سيول جارفة تسببت في عزل القرى وتضرر الكثير من الطرق.

وأعاد أولياء الأمور مطالبهم، بضرورة تعليق الدراسة ليوم غد في المراكز والقرى المتضررة، مطالبين مسؤولي إدارة تعليم الليث بعدم تكرار ما حدث الأسبوع الماضي من صمت حيال تعليق الدراسة في تلك القرى، ما كبّد المعلمين والمعلمات الذين يشكلون الأغلب من خارج المنطقة، ويقطعون مسافات طويلة من جدة ومكة للوصول إلى مدارسهم في تلك القرى؛ المشقة حيث تفاجاؤا حينها بأن الطرق غير سالكة، ما اضطرهم للعودة من حيث جاءوا. وطالب الأهالي مسؤولي إدارة تعليم الليث بضرورة تعليق الدراسة، خوفًا على أبنائهم وبناتهم، مؤكدين أن الأودية تشكل خطرًا محتومًا على سالكيها، خصوصًا المعلمين والمعلمات القادمين من خارج المنطقة ما يعرضهم للخطر.