ضريبة على إجمالي فاتورة مبيعات مقاهي ومحلات تقديم منتجات التبغ 100%

فرضت لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ التي بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية تطبيقها الأربعاء الماضي، رسماً بنسبة 100% من إجمالي فاتورة مبيعات محال تقديم منتجات التبغ. ونشر مغرد صورة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، لفاتورة مطعم مشيراً إلى أن هناك ضريبة 100٪ على (كل منتجات) المطاعم و المقاهي التي تقدم الشيشة ، وليس على الشيشة فحسب .

وأضاف : ” فإن كان العشاء يٌقدر ب 110 ريال سعودي ، الضريبة ستكون مثلها، والمجموع سيكون 220 ريال سعودي حتى لو لم تطلب شيشة !” . وتراوحت رسوم الرخصة في المطاعم والمقاهي التي تقدم منتجات التبغ، ما بين 5 آلاف و30 ألف ريال، وذلك حسب التصنيف والمنطقة. فيما تبدأ رسوم الترخيص لتقديم منتجات التبغ بحسب اللائحة، من 600 ريال إلى 3 آلاف ريال خلال الفعاليات، ومن 10 آلاف إلى 100 ألف ريال سنوياً في الفنادق فئة الخمس نجوم.